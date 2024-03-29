Преступная группа создала канал незаконной миграции в Москве – есть задержанные

Московские правоохранители ликвидировали преступную группу, которая наладила и поддерживала канал нелегальной миграции. В преступлении участвовали и должностные лица. В составе группы насчитывалось не менее 4 человек.

Канал, по которому в Россию нелегально попадали мигранты, уничтожили в Москве, сообщает столичное управление Следкома.

Уголовное дело расследуется в ЮЗАО. Оно было возбуждено по статье об организации нелегальной миграции Уголовного кодекса (322), а также по статье о халатности.

На сегодняшний день известно, что подозреваемые действовали в 2022-2023 годах. Им помогли имеющиеся у них связи среди чиновников, которые разрешают или не разрешают въезд в Россию. Фигуранты сформировали организованную группу, в которую вошли минимум 4 человека. Целью их было получить деньги.

"Участники организованной группы за денежное вознаграждение обеспечили изготовление миграционных карт, бланков уведомлений и других документов, позволяющих иностранным гражданам незаконно пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации"

– управление

На данный момент уже произведено свыше пяти обысков. В результате были найдены штампы и печати, а также бланки разных ведомств, причем не только российских, но и иностранных.

Расследование продолжается.