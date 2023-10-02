Препараты Pfizer и AstraZeneca будут выпускаться в Казахстане

Казахстан расширяет сотрудничество с мировыми фармкомпаниями. В стране запустят производство лекарств Pfizer и AstraZeneca, а также медтехники GE Healthcare.
В Казахстане может начаться производство лекарственных препаратов Pfizer и AstraZeneca.
"Так, с Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн"
– правительство Казахстана
Кроме того, запланирована локализация в республике производства медтехники GE Healthcare (США).
Казахстан ведет активное сотрудничество с крупными мировыми фармкомпаниями, улучшение инвестиционного климата и предоставление пакетов мер господдержки бизнесу ведет к открытию новых производств в республике, что положительно сказывается на экономике Казахстана.