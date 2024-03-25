Премьер Грузии выступил на ифтаре в честь мусульманской общины

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе принял участие на ифтаре, который прошел в честь мусульманской общины. Он отметил, что религиозное разнообразие страны - одно из главных богатств Грузии
"Сегодня при построении современного грузинского государства у каждой группы общества, каждой религиозной общины, каждого отдельного человека должно быть ощущение, что они являются полноправными участниками этого процесса, и мы, государство, сделаем все для этого в будущем"
- Ираклий Кобахидзе
Глава правительства подчеркнул, что мусульманская община вносит большой вклад в восстановление Грузии.
"Грузия – уникальная страна, где грузины и азербайджанцы, мусульмане-шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это на деле"
- Ираклий Кобахидзе