Вестник Кавказа

Премьер Грузии выступил на ифтаре в честь мусульманской общины

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе принял участие в ифтаре в честь мусульманской общины. Он назвал религиозное разнообразие Грузии - одним из главных богатств страны.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе принял участие на ифтаре, который прошел в честь мусульманской общины. Он отметил, что религиозное разнообразие страны - одно из главных богатств Грузии

"Сегодня при построении современного грузинского государства у каждой группы общества, каждой религиозной общины, каждого отдельного человека должно быть ощущение, что они являются полноправными участниками этого процесса, и мы, государство, сделаем все для этого в будущем"

- Ираклий Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что мусульманская община вносит большой вклад в восстановление Грузии.

"Грузия – уникальная страна, где грузины и азербайджанцы, мусульмане-шииты и сунниты молятся в одной мечети. Эта традиция мирного сосуществования и братства нам очень дорога, и мы доказываем это на деле"

- Ираклий Кобахидзе

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