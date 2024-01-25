Представители США обсудили в Ереване возможность оказания помощи ВС Армении

Делегация Соединенных Штатов поучаствовала в семинаре в армянской столице. В ходе встречи обсуждались оказание помощи армии Армении и борьба с текущими вызовами.
В состоялся семинар, посвященный вопросам трансформации обороны. Об этом рассказали в посольстве Соединенных Штатов в Армении.
Во встрече, прошедшей на минувшей неделе, участвовала делегация США, состоящая из членов Института управления безопасностью Минобороны США и других представителей страны.
Участники семинара поговорили о потенциальном оказании помощи вооруженным силам Армении и улучшении качества взаимодействия с партнерами. Помимо этого, стороны обсудили вопросы борьбы с современными вызовами.