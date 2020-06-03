Представителям властных структур Грузии закрыли въезд в Эстонию

Десятки грузинских судей, прокуроров и парламентариев больше не смогут приехать в Эстонию. Соответствующее решение приняли власти прибалтийской республики.

Эстония запретила более чем 50 представителям властных структур Грузии въезжать на свою территорию. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях глава МИД балтийской республики.

"Я подписал распоряжение, согласно которому Эстония вводит запрет на въезд в страну для 55 грузинских прокуроров, судей, полицейских, парламентариев и других"

– Маргус Цахкна

В заявлении эстонского внешнеполитического ведомства сказано, что запрет затрагивает представителей республики Южного Кавказа, отвечающих за преследование протестующих. Уточняется, что речь идет о гражданах, подозреваемых в насилии по отношению к демонстрантам, представителям СМИ и оппозиционным лидерам.

Напомним, в конце прошлого года Литва, Латвия и Эстония ввели индивидуальные санкции в отношении 11 представителей грузинского руководства.