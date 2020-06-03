Вестник Кавказа

Представителям властных структур Грузии закрыли въезд в Эстонию

Представителям властных структур Грузии закрыли въезд в Эстонию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десятки грузинских судей, прокуроров и парламентариев больше не смогут приехать в Эстонию. Соответствующее решение приняли власти прибалтийской республики.

Эстония запретила более чем 50 представителям властных структур Грузии въезжать на свою территорию. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях глава МИД балтийской республики.

"Я подписал распоряжение, согласно которому Эстония вводит запрет на въезд в страну для 55 грузинских прокуроров, судей, полицейских, парламентариев и других"

– Маргус Цахкна

В заявлении эстонского внешнеполитического ведомства сказано, что запрет затрагивает представителей республики Южного Кавказа, отвечающих за преследование протестующих. Уточняется, что речь идет о гражданах, подозреваемых в насилии по отношению к демонстрантам, представителям СМИ и оппозиционным лидерам.

Напомним, в конце прошлого года Литва, Латвия и Эстония ввели индивидуальные санкции в отношении 11 представителей грузинского руководства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия сохранит одностороннюю дружбу с Прибалтикой – Кобахидзе

Грузия сохранит одностороннюю дружбу с Прибалтикой – Кобахидзе

Грузия отказалась от ответных действий против Прибалтики

Грузия отказалась от ответных действий против Прибалтики

Послов Латвии, Эстонии и Латвии вызвали в МИД Грузии

Послов Латвии, Эстонии и Латвии вызвали в МИД Грузии

Прибалтика ввела санкции против грузинского руководства

Прибалтика ввела санкции против грузинского руководства

Ираклий Кобахдизе: в Грузии &quot;майдана&quot; не будет

Ираклий Кобахдизе: в Грузии "майдана" не будет

Главы МИД европейских стран приедут в Грузию, чтобы обсудить закон об иноагентах

Главы МИД европейских стран приедут в Грузию, чтобы обсудить закон об иноагентах

Зурабишвили отправилась в Европу на три дня

Зурабишвили отправилась в Европу на три дня

Эстония подарит Грузии 100 тыс доз вакцины от коронавируса

Эстония подарит Грузии 100 тыс доз вакцины от коронавируса

Грузия откроет границу для граждан ФРГ, Франции и Прибалтики

Грузия откроет границу для граждан ФРГ, Франции и Прибалтики

Грузия готовится к приему туристов из Балтии

Грузия готовится к приему туристов из Балтии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы