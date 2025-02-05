Вестник Кавказа

Таксисты вышли на протест в Грузии

Таксисты вышли на протест в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водители такси вышли на протест в Тбилиси. Они не согласны с условиями труда и отсутствием правил в отношении иностранных коллег.

В столице Грузии начали протестовать водители такси Bolt, Yandex и Maxim. Их не устраивают условия работы и правила найма относительно коллег, приехавших из других стран, пишут СМИ.

"На работу нанимают водителей из разных государств без каких-либо документов. У них нет грузинских водительских прав или справки об отсутствии судимости, что создает глобальную проблему и представляет угрозу для наших клиентов"

- таксисты

Они считают, что отсутствие строгих правил в такси подрывает доверие к отрасли. Протестующие также отметили, что часто иностранные водители не могут найти адреса клиентов и не знают местное ПДД.

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