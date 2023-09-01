РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут

Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения приближается к ратификации Римского статута. В пятницу проект решения о ратификации направило в парламент республики правительство.

Правительство Армении обратилось к парламенту с просьбой ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом рассказали в кабмине.

"Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда"

– пресс-служба

Ранее в этом году армянский Конституционный суд подтвердил, что обязательства в рамках Римского статута не будут конфликтовать с основным законом республики.

Парламент Армении может ратифицировать Римский статут в течение недель

Парламент Армении может ратифицировать Римский статут в течение недель

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1310 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version