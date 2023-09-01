Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут

Армения приближается к ратификации Римского статута. В пятницу проект решения о ратификации направило в парламент республики правительство.
Правительство Армении обратилось к парламенту с просьбой ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом рассказали в кабмине.
"Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда"
– пресс-служба
Ранее в этом году армянский Конституционный суд подтвердил, что обязательства в рамках Римского статута не будут конфликтовать с основным законом республики.