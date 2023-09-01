Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут

Опубликовано: 17:49, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения приближается к ратификации Римского статута. В пятницу проект решения о ратификации направило в парламент республики правительство.

Правительство Армении обратилось к парламенту с просьбой ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом рассказали в кабмине.

"Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда"

– пресс-служба

Ранее в этом году армянский Конституционный суд подтвердил, что обязательства в рамках Римского статута не будут конфликтовать с основным законом республики.