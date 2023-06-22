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Парламент Армении может ратифицировать Римский статут в течение недель

Парламент Армении может ратифицировать Римский статут в течение недель
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство Армении определилось со сроками, в которые Римский статут МУС будет передан в парламент. Законодательному органу предстоит обсудить возможность его ратификации.

Власти Армении назвали примерные сроки, когда законопроект о ратификации Римского статута МУС будет передан в Национальное собрание. Соответствующее заявление сделал глава Минюста.

"В аппарате [правительствa] уже представили, что отправят в ближайшее время, думаю, это вопрос недель"

– Григор Минасян

Напомним, армянский Конституционный суд в марте постановил, что обязательства в рамках Римского статута не будут вступать в противоречие с основным законом страны. Ратификация в парламенте - очередной этап на пути к окончательному присоединению Армении к Римскому статуту.

Реакция РФ

Российская сторона считает активность Еревана в этом направлении неприемлемой. В Москве заявляли, что последствия такого шага будут "крайне негативными" для отношений России и Армении.

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