Парламент Армении может ратифицировать Римский статут в течение недель

Власти Армении назвали примерные сроки, когда законопроект о ратификации Римского статута МУС будет передан в Национальное собрание. Соответствующее заявление сделал глава Минюста.
"В аппарате [правительствa] уже представили, что отправят в ближайшее время, думаю, это вопрос недель"
– Григор Минасян
Напомним, армянский Конституционный суд в марте постановил, что обязательства в рамках Римского статута не будут вступать в противоречие с основным законом страны. Ратификация в парламенте - очередной этап на пути к окончательному присоединению Армении к Римскому статуту.
Реакция РФ
Российская сторона считает активность Еревана в этом направлении неприемлемой. В Москве заявляли, что последствия такого шага будут "крайне негативными" для отношений России и Армении.