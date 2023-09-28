Прятала украшения в фольге - пассажирка из Турции попалась в Москве

В Шереметьево при досмотре багажа женщины, прибывшей из Турции обнаружено свыше 150 ювелирных изделий. Украшения нарушительница спрятала в фольгу и алюминиевые банки.
В Москве поймали контрабандистку - пассажирка, прибывшая из Турции, незаконно везла почти 160 ювелирных изделий.
«Таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий. Серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу»
– ФТС
Нарушительница попалась при досмотре в Шереметьево. Женщина объяснила, что упаковала таким образом украшения, чтобы они уцелели при перелете.
Изъятые украшения оцениваются в 1,2 млн рублей, все изделия изготовлены из серебра.
Женщине грозит штраф до 1 млн рублей и от 3 до 7 лет лишения свободы.