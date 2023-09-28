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Прятала украшения в фольге - пассажирка из Турции попалась в Москве

Прятала украшения в фольге - пассажирка из Турции попалась в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Шереметьево при досмотре багажа женщины, прибывшей из Турции обнаружено свыше 150 ювелирных изделий. Украшения нарушительница спрятала в фольгу и алюминиевые банки.

В Москве поймали контрабандистку - пассажирка, прибывшая из Турции, незаконно везла почти 160 ювелирных изделий.

«Таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий. Серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу»

– ФТС

Нарушительница попалась при досмотре в Шереметьево. Женщина объяснила, что упаковала таким образом украшения, чтобы они уцелели при перелете.

Изъятые украшения оцениваются в 1,2 млн рублей, все изделия изготовлены из серебра.

Женщине грозит штраф до 1 млн рублей и от 3 до 7 лет лишения свободы.

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