Прятала украшения в фольге - пассажирка из Турции попалась в Москве

Опубликовано: 17:21, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Шереметьево при досмотре багажа женщины, прибывшей из Турции обнаружено свыше 150 ювелирных изделий. Украшения нарушительница спрятала в фольгу и алюминиевые банки.

В Москве поймали контрабандистку - пассажирка, прибывшая из Турции, незаконно везла почти 160 ювелирных изделий.

«Таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных изделий. Серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей, предварительно завернув их в фольгу»

– ФТС

Нарушительница попалась при досмотре в Шереметьево. Женщина объяснила, что упаковала таким образом украшения, чтобы они уцелели при перелете.

Изъятые украшения оцениваются в 1,2 млн рублей, все изделия изготовлены из серебра.

Женщине грозит штраф до 1 млн рублей и от 3 до 7 лет лишения свободы.