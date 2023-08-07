Гражданин Армении попался во Внуково с двухкилограммовой цепью из золота

Опубликовано: 12:21, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая цепь весом 2 кг изъята таможенниками в аэропорту Внуково у гражданина Армении. Пассажир попался с украшением за 9 млн рублей на проверке в зеленом коридоре. Теперь ему грозит до 7 лет заключения.

Украшение, весом 2 кг, на шее гражданина Армении, вылетающего из российской столицы в Турцию, заинтересовало таможенников. Оказалось, что цепь сделала из чистого золота и ее оценочная стоимость - 9 млн рублей.

"Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее"

– ФТС РФ

Мужчина шел через зеленый коридор, но был взволнован и тепло одет, хотя и в Москве, и в Турции сейчас стоит жара. Пассажира, гражданина Армении, остановили таможенники для проверки. Выяснилось, что на его шее красуется "цепь из металла желтого цвета", которая, по заверениям мужчины, стоит 50 тыс рублей. Увесистое украшение передали на экспертизу, которая установила: желтый металл это золото 999-й пробы, а цепь стоит 9 млн рублей. Нарушитель может оказаться за решеткой на 7 лет.

"Товар изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет"

– ФТС РФ