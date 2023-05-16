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Авиапассажир пытался вывезти из Домодедово 24 килограмма золота

Авиапассажир пытался вывезти из Домодедово 24 килограмма золота
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичном аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота – мужчина пытался вывезти за границу 24 килограмма благородного металла.

Российские спецслужбы пресекли контрабанду золота на 126 млн рублей в столичном аэропорту "Домодедово", сообщает ЦОС ФСБ России.

Россиянин пытался вылететь из страны с двумя слитками золота общим весом более 24 кг, но был задержан представителями спецслужб в международном аэропорту "Домодедово", передает РИА Новости.

При досмотре личного багажа "путешественника" были обнаружены скрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг, оценочная стоимость металла превышает 126 млн рублей.

В какую страну вылетал пассажир, в сообщении не указывается.

Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере, мужчина арестован, ведется следствие.

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