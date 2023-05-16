Авиапассажир пытался вывезти из Домодедово 24 килограмма золота

В столичном аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота – мужчина пытался вывезти за границу 24 килограмма благородного металла.
Российские спецслужбы пресекли контрабанду золота на 126 млн рублей в столичном аэропорту "Домодедово", сообщает ЦОС ФСБ России.
Россиянин пытался вылететь из страны с двумя слитками золота общим весом более 24 кг, но был задержан представителями спецслужб в международном аэропорту "Домодедово", передает РИА Новости.
При досмотре личного багажа "путешественника" были обнаружены скрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг, оценочная стоимость металла превышает 126 млн рублей.
В какую страну вылетал пассажир, в сообщении не указывается.
Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере, мужчина арестован, ведется следствие.