Авиапассажир пытался вывезти из Домодедово 24 килограмма золота

Опубликовано: 11:06, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичном аэропорту Домодедово пресекли крупную контрабанду золота – мужчина пытался вывезти за границу 24 килограмма благородного металла.

Российские спецслужбы пресекли контрабанду золота на 126 млн рублей в столичном аэропорту "Домодедово", сообщает ЦОС ФСБ России.

Россиянин пытался вылететь из страны с двумя слитками золота общим весом более 24 кг, но был задержан представителями спецслужб в международном аэропорту "Домодедово", передает РИА Новости.

При досмотре личного багажа "путешественника" были обнаружены скрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг, оценочная стоимость металла превышает 126 млн рублей.

В какую страну вылетал пассажир, в сообщении не указывается.

Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере, мужчина арестован, ведется следствие.