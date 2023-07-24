Прямой рейс свяжет Ташкент и Будапешт

Опубликовано: 13:29, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столицы Узбекистана и Венгрии объединит прямой рейс. Первый полет состоится 20 августа.

В конце лета между Ташкентом и Будапештом начнут выполняться прямые авиарейсы.

"Прямое авиасообщение по маршруту Ташкент - Будапешт будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq. Авиакомпания запустит рейсы по данному маршруту с 20 августа 2023 года"

– Минтранс Узбекистана

На маршрут поставят вместительные самолеты Airbus A320.

Перевозчик Qanot Sharq работает в Узбекистане 25 лет, в основном компания специализируется на грузовых и чартерных перевозках. Два года назад она вернулась к осуществлению регулярных пассажирских перевозок.