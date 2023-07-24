Прямой рейс свяжет Ташкент и Будапешт

Столицы Узбекистана и Венгрии объединит прямой рейс. Первый полет состоится 20 августа.
В конце лета между Ташкентом и Будапештом начнут выполняться прямые авиарейсы.
"Прямое авиасообщение по маршруту Ташкент - Будапешт будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq. Авиакомпания запустит рейсы по данному маршруту с 20 августа 2023 года"
– Минтранс Узбекистана
На маршрут поставят вместительные самолеты Airbus A320.
Перевозчик Qanot Sharq работает в Узбекистане 25 лет, в основном компания специализируется на грузовых и чартерных перевозках. Два года назад она вернулась к осуществлению регулярных пассажирских перевозок.