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Прямой рейс свяжет Ташкент и Будапешт

Прямой рейс свяжет Ташкент и Будапешт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Столицы Узбекистана и Венгрии объединит прямой рейс. Первый полет состоится 20 августа.

В конце лета между Ташкентом и Будапештом начнут выполняться прямые авиарейсы.

"Прямое авиасообщение по маршруту Ташкент - Будапешт будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq. Авиакомпания запустит рейсы по данному маршруту с 20 августа 2023 года"

– Минтранс Узбекистана

На маршрут поставят вместительные самолеты Airbus A320.

Перевозчик Qanot Sharq работает в Узбекистане 25 лет, в основном компания специализируется на грузовых и чартерных перевозках. Два года назад она вернулась к осуществлению регулярных пассажирских перевозок.

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