Пожилого туриста из Москвы спасли в Железноводске

Мужчина, приехавший на отдых в Железноводск из Москвы, заблудился во время прогулки на горе. Полицейские искали его всю ночь и в итоге нашли целым и невредимым.

Житель Москвы, решивший отдохнуть в Железноводске (Кавминводы, Ставропольский край), отправился на прогулку и не смог найти дорогу обратно в санаторий, о происшествии рассказали в МВД Ставрополья.

"Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Железноводску поступило сообщение от жительницы Москвы о том, что ее супруг, отдыхавший в одном из санаториев города, вышел на прогулку и не вернулся"

– управление

Стражи порядка обратились к записям, сделанным камерами видеонаблюдения, и выяснили, куда именно и когда шел пенсионер, определив таким образом место, где он мог в итоге оказаться.

Гостя города-курорта искали на протяжении всей ночи. Уже утром его обнаружили – мужчина находился на склоне горы Развалка.

Оказалось, что самочувствие мужчины было удовлетворительным. А вернуться в санаторий самостоятельно ему мешали возраст (78 лет) и усталость.

Правоохранители спустили туриста с горы на руках и передали его врачам.