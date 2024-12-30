Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11

В Лос-Анджелесе продолжают бушевать природные пожары. Количество погибших при стихийном бедствии увеличилось до 11 человек.
Число жертв в результате лесных пожаров в американском Лос-Анджелесе продолжает расти, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медицинской экспертизы округа.
Как отметили в ведомстве, пожар "Итон" унес жизни шести человек, а возгорание "Палисейдс – пяти. Общее количество погибших составило 11 человек.
Напомним, стихийное бедствие в Калифорнии вспыхнуло 7 января. Его уже признали одним из самых разрушительных в истории округа. Пожары привели к эвакуации десятков тыс жителей.