Вестник Кавказа

Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11

Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Лос-Анджелесе продолжают бушевать природные пожары. Количество погибших при стихийном бедствии увеличилось до 11 человек.

Число жертв в результате лесных пожаров в американском Лос-Анджелесе продолжает расти, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медицинской экспертизы округа.

Как отметили в ведомстве, пожар "Итон" унес жизни шести человек, а возгорание "Палисейдс – пяти. Общее количество погибших составило 11 человек.

Напомним, стихийное бедствие в Калифорнии вспыхнуло 7 января. Его уже признали одним из самых разрушительных в истории округа. Пожары привели к эвакуации десятков тыс жителей.

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