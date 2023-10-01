Пожар в селе Хутрах полностью потушен

Опубликовано: 13:59, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожарные полностью ликвидировали огонь, охвативший два десятка строение в селе Хутрах. Руководство Дагестана окажет помощь местным жителям в восстановлении поврежденных домов.

В селе Хутрах в Дагестане полностью потушен пожар. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС России по республике.

"Полная ликвидация пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана"

– пресс-служба

Информация о возгорании поступила накануне около 16:00. Огонь охватил примерно 20 строений, площадь пожара составила примерно 800 кв метров.

Глава Дагестана сообщил в своем Telegram-канале, что власти помогут гражданам восстановить пострадавшие дома.

"Предстоит выяснить точные причины возгорания. (...) А имущество мы обязательно восстановим общими силами"

– Сергей Меликов