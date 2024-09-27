Пожар в Каспийске: горит торговая база «Пир»

В дагестанском городе Каспийск загорелась торговая база «Пир». Площадь пожара составляет более 700 кв м. Причина возникновения огня еще выясняется.
Крупный пожар случился в коммерческом здании в Каспийске. Оказалось, что загорелась торговая база «Пир», рассказали в МЧС Дагестана.
Очаг возгорания находится на втором этаже. На данный момент пламя разрослось до 700 кв м.
В тушении пожара участвуют 78 сотрудников МЧС и 23 единиц специальной техники.
В ведомстве добавили, что причины пожара еще неизвестны. В результате происшествия пострадали 3 пожарных.