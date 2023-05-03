Пожар на нефтебазе в Тамани тушат почти 200 человек и 5 пожарных поездов

Опубликовано: 10:36, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Пожар, начавшийся на нефтебазе в районе Тамани ранним утром, продолжают тушить. К работам привлекли почти 200 человек, свыше 25 единиц техники и 5 пожарных поездов.

Загоревшийся топливный резервуар тушат в Темрюкском районе. К работам привлечены пожарные поезда.

"Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов"

– губернатор Вениамин Кондратьев

Что горит в Тамани

В ночь на среду начался пожар резервуара с топливом на территории АО "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. Предприятие имеет отношению к порту Тамань.

Пожару присвоен высший ранг сложности. Огнеборцы ведут работы над нераспространением пожара. В настоящее время на месте ЧП работами руководит начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Пострадавших нет, угрозы жителям поселка также нет. Власти опровергают сообщения об эвакуации населения.