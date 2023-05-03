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Пожар на нефтебазе в Тамани тушат почти 200 человек и 5 пожарных поездов

кадр из видео
© Фото: t.me/kondratyevvi
Пожар, начавшийся на нефтебазе в районе Тамани ранним утром, продолжают тушить. К работам привлекли почти 200 человек, свыше 25 единиц техники и 5 пожарных поездов.

Загоревшийся топливный резервуар тушат в Темрюкском районе. К работам привлечены пожарные поезда.

"Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов"

– губернатор Вениамин Кондратьев

Что горит в Тамани

В ночь на среду начался пожар резервуара с топливом на территории АО "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. Предприятие имеет отношению к порту Тамань.

Пожару присвоен высший ранг сложности. Огнеборцы ведут работы над нераспространением пожара. В настоящее время на месте ЧП работами руководит начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Пострадавших нет, угрозы жителям поселка также нет. Власти опровергают сообщения об эвакуации населения.

Пожар на нефтебазе в Тамани. Подробности

Пожар на нефтебазе в Тамани. Подробности

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