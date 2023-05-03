Пожар на нефтебазе в Тамани тушат почти 200 человек и 5 пожарных поездов

Пожар, начавшийся на нефтебазе в районе Тамани ранним утром, продолжают тушить. К работам привлекли почти 200 человек, свыше 25 единиц техники и 5 пожарных поездов.
Загоревшийся топливный резервуар тушат в Темрюкском районе. К работам привлечены пожарные поезда.
"Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов"
– губернатор Вениамин Кондратьев
Что горит в Тамани
В ночь на среду начался пожар резервуара с топливом на территории АО "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. Предприятие имеет отношению к порту Тамань.
Пожару присвоен высший ранг сложности. Огнеборцы ведут работы над нераспространением пожара. В настоящее время на месте ЧП работами руководит начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.
Пострадавших нет, угрозы жителям поселка также нет. Власти опровергают сообщения об эвакуации населения.