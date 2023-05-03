Пожар на нефтебазе в Тамани. Подробности

Опубликовано: 8:56, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Огонь на топливном резервуаре в Тамани распространился на 1,2 тыс кв метров. Эвакуация жителей поселка Волна не проводится. Причины возгорания предстоит выяснить.

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в районе порта Тамань на Кубани минувшей ночью. О ситуации на месте сообщают утром власти - губернатор Вениамин Кондратьев и глава Темрюкского района Федор Бабенков.

"На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания 1200 кв метров, пострадавших нет"

– Федор Бабенков

Пожар охватил крышу резервуара объемом 20 тыс куб м. На месте ЧП в настоящее время задействованы 85 сотрудников экстренных служб и 23 единицы пожарной техники. Пожар получил высший уровень сложности.

Кондратьев заверил, что возгорание не угрожает поселку Волна и опроверг слухи об эвакуации.

"Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности"

– Вениамин Кондратьев

Глава региона подчеркнул, что эвакуация не требуется и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Специалисты работают над нераспространением огня, отметил он.

По сообщениям СМИ, в ночные часы пламя было видно с другой стороны Керченского пролива. Утром в Крыму можно заметить столб дыма, поднимающийся над территорией Краснодарского края.