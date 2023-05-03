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Нефтяной резервуар горит возле порта Тамань

Нефтяной резервуар горит возле порта Тамань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Краснодарском крае ночью начался пожар на нефтяном резервуаре. Пострадавших нет, ведется работа по нераспространению огня.

Резервуар с топливом горит в Краснодарском крае с минувшей ночи, причина возгорания не называется.

«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности»

– Вениамин Кондратьев

Поселок расположен неподалеку от черноморского порта Тамань, в нем находится перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов, возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз». Объем загоревшегося резервуара составляет 20 тыс куб м, при этом площадь возгорания - 1,2 тыс кв м, горит крыша сооружения. 

Кубанский губернатор уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. Власти контролируют ситуацию, угрозы поселку нет.

Возгорание совместными усилиями пытаются устранить пожарные, сотрудники МЧС и экстренные службы. Специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Нефтяной резервуар горит в Севастополе

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