Нефтяной резервуар горит возле порта Тамань

Резервуар с топливом горит в Краснодарском крае с минувшей ночи, причина возгорания не называется.
«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности»
– Вениамин Кондратьев
Поселок расположен неподалеку от черноморского порта Тамань, в нем находится перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов, возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз». Объем загоревшегося резервуара составляет 20 тыс куб м, при этом площадь возгорания - 1,2 тыс кв м, горит крыша сооружения.
Кубанский губернатор уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. Власти контролируют ситуацию, угрозы поселку нет.
Возгорание совместными усилиями пытаются устранить пожарные, сотрудники МЧС и экстренные службы. Специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.