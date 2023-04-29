Нефтяной резервуар горит в Севастополе

Опубликовано: 10:34, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Крыму утром начался пожар на нефтебазе. Предположительно, в резервуар с топливом попал беспилотник. Пострадавших нет, снабжение Севастополя топливом продолжается.

Ранним утром в субботу в Севастополе на нефтебазе загорелся крупный топливный резервуар. Возгорание пытаются ликвидировать, на это уйдут часы. По некоторым данным, пожар начался из-за попадания БПЛА.

Резервуар горит в микрорайоне Казачья Бухта, на месте работают 60 пожарных, однако из-за того, что топливный резервуар большой, на устранение ЧП потребуется время. Огонь не угрожает близлежащим гражданским объектам. Площадь возгорания - 1 тыс кв м, пожар имеет самый высокий, четвертый ранг опасности, пострадавших нет. На место для тушения прибудет пожарный поезд.

Местные власти заверили, что пожар на нефтебазе не скажется на снабжении Севастополя топливом.