Опубликовано: 10:29, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в Краснодаре горели складские помещения, огонь охватил 450 кв метров. Справиться с возгоранием специалисты смогли к 09.05 утра.

Ночью на улице Путевой в Краснодаре произошел крупный пожар - вспыхнули склады.

Пожар начался в 03.30, открытое горение специалисты устранили к шести утра, ликвидация пожара произошла в 09.05 субботнего утра. Пожарные продолжают проливку места ЧП. Общая площадь пожара составила 450 кв м.

С огнем боролись 58 сотрудников МЧС, была использована спецтехника - 19 единиц.

В результате ночного пожара в Краснодаре никто не пострадал, погибших нет.