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Крупный пожар случился ночью в Краснодаре

Пожарная машина на выезде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью в Краснодаре горели складские помещения, огонь охватил 450 кв метров. Справиться с возгоранием специалисты смогли к 09.05 утра.

Ночью на улице Путевой в Краснодаре произошел крупный пожар - вспыхнули склады.

Пожар начался в 03.30, открытое горение специалисты устранили к шести утра, ликвидация пожара произошла в 09.05 субботнего утра. Пожарные продолжают проливку места ЧП. Общая площадь пожара составила 450 кв м.

С огнем боролись 58 сотрудников МЧС, была использована спецтехника - 19 единиц.

В результате ночного пожара в Краснодаре никто не пострадал, погибших нет.

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