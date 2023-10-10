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Поврежденное ветром здание снесут в Тбилиси

Поврежденное ветром здание снесут в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дом-долгострой, поврежденный накануне в грузинской столице сильным ветром, решено полностью демонтировать. Детали рассказал тбилисский мэр Каха Каладзе.

История с домом, стена которого обвалилась накануне из-за порывов ветра, получила продолжение в Тбилиси. Детали рассказал глава города Каха Каладзе.

ЧП случилось в понедельник вечером на улице Мариджани. Стена упала на припаркованные автомобили, некоторые из них оказались повреждены.

По словам мэра, пострадавшее здание принадлежало компании "Центр пойнт" и относилось к числу долгостроев: его возведение стартовало много лет назад, но так и не завершилось, так что никаких жителей внутри не было.

"Решение данной проблемы начато. Здание должно быть демонтировано"

– Каха Каладзе

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