Поврежденное ветром здание снесут в Тбилиси

Дом-долгострой, поврежденный накануне в грузинской столице сильным ветром, решено полностью демонтировать. Детали рассказал тбилисский мэр Каха Каладзе.
История с домом, стена которого обвалилась накануне из-за порывов ветра, получила продолжение в Тбилиси. Детали рассказал глава города Каха Каладзе.
ЧП случилось в понедельник вечером на улице Мариджани. Стена упала на припаркованные автомобили, некоторые из них оказались повреждены.
По словам мэра, пострадавшее здание принадлежало компании "Центр пойнт" и относилось к числу долгостроев: его возведение стартовало много лет назад, но так и не завершилось, так что никаких жителей внутри не было.
"Решение данной проблемы начато. Здание должно быть демонтировано"
– Каха Каладзе