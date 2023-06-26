Поющий фонтан появится в Ташкентском зоопарке

Ташкентский зоопарк в будущем году отметит 100-й день рождения. В честь юбилея на его территории планируется создать новую достопримечательность - поющий фонтан.
Новинку в зоопарке оснастят подсветкой и тематическими скульптурами животных, а в его композицию включат те виды животных, которые обитают в зоопарке. Высота скульптур составит 1,2 м, диаметр чаши фонтана - около 7 м.
В Узбекистане объявлен конкурс на лучший дизайн будущего фонтана, подать заявку можно до 22 июля. Отмечается, что новый арт-объект может быть украшен не только животными, но и национальными орнаментами, сказочными мотивами. В первую очередь поющий фонтан в зоопарке создается для маленьких посетителей, так что его оформление должно быть привлекательным для детей.
Выбор лучшего проекта будет всенародным, жители республики проголосуют за понравившийся дизайн фонтана.