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В Узбекистане построят платную автомагистраль "Ташкент – Андижан"

В Узбекистане построят платную автомагистраль &quot;Ташкент – Андижан&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени новая скоростная платная автомагистраль соединит столицу Узбекистана с Андижаном, что позволит сократить время в пути на два часа, сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев.

На встрече с избирателями в Андижане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в стране будет реализован мегапроект – строительство платной автомагистрали "Ташкент – Андижан".

Строительство трассы начнется уже в конце 2023 года. Партнером Узбекистана в строительстве новой трассы станет Всемирный банк (ВБ), а общая стоимость новой трассы составит $2,5 млрд, передает Podrobno.uz.

"После запуска альтернативной платной трассы путь между Ташкентом и Андижаном сократится с 5 до 3 часов"

- Шавкат Мирзиеев

Также транспортную доступность в долине по железнодорожному кольцу "Андижан – Фергана – Коканд – Наманган – Андижан" обеспечат четыре дополнительных электропоезда: общее число их рейсов вырастет до восьми в день, они смогут перевозить около 10 тыс пассажиров.

Среди других планов – полная реконструкция Андижанского международного аэропорта под современные стандарты, эти работы обойдутся бюджету страны в $350 млн, добавил президент.

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