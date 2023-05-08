Опубликовано: 14:20, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Досрочные президентские выборы пройдут в Узбекистане. Указ об их проведении подписал Шавкат Мирзиеев. Это будут первые выборы после референдума о поправках в конституцию.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев объявил в своем Telegram-канал о проведении в республике досрочных выборов президента. Он уже подписал соответствующий указ.

Кроме того, он принял конституционный закон, который позволяет президенту этой страны проводить досрочные выборы главы государства. Документ опубликован на портале базы законодательства Lex.uz.

Ранее на встрече с руководителями палат парламента, лидерами политических партий и общественными деятелями он заявил, что заявил о подписании указа о проведении досрочных выборов президента Казахстана, исходя из статьи 128 Конституции страны, которая ранее была обновлена.

"Согласно статьям 110 и 128 конституции Республики Узбекистан и статье 66 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить досрочные выборы президента Республики Узбекистан на 9 июля 2023 года"

- Шавкат Мирзиеев

Стоит отметить, что досрочные выборы главы государства будут первыми с момента проведения референдума о конституционных поправках. Тогда граждане Узбекистана проголосовали за увеличение президентского срока с пяти до семи лет.

Новый конституционный закон позволяет Мирзиееву вновь баллотироваться на президентскую должность. Сам Мирзиеев занимает пост лидера страны уже два срока подряд.