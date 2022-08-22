Вестник Кавказа

Потребность россиян в устрицах на 70% обеспечена местными производителями

Устрицы с креветками
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В основном россияне едят отечественных устриц. До 70% устриц на рынке сегодня выращены либо в Краснодарском крае, либо на Дальнем Востоке.

Российские устрицы занимают до двух третей внутреннего рынка, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это устрицы, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке"

– Шестаков

Он уточнил, что отрасль в России молодая, она появилась около 10 лет назад. Отрасль выращивания морских деликатесов активно развивается, с 2018 года объемы производства выросли в пять раз, речь идет не только об устрицах, но и о гребешках, ежах, мидиях.

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