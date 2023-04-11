Поток туристов в Турцию из России летом может вырасти на 30%

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Этим летом турпоток на курорты Турции может оказаться на 30% выше прошлогоднего, считают в АТОР. Главный фактор, сдерживающий спрос на путевки в Турцию - курс валюты, из-за которого отдых становится все дороже.

В АТОР полагают, что летом 2023 года отдых в Турции выберут на 30% больше россиян, чем в прошлом году.

Зимний турпоток в Турцию и за начало весны показывает положительную динамику, рассказал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян. Он прогнозирует летний поток отдыхающих из России на турецкие курорты выше на 30% по сравнению с летом 2022 года.

Почему туристы могут не поехать в Турцию?

Главный сдерживающий фактор для туристов, желающих отправиться в Турцию - курс валюты. В последнее время евро растет по отношению к рублю, а цены путевок номинированы именно в евро. Рост цен на отдых отмечается в настоящее время, в ближайшие месяцы он может продолжиться, если рубль будет слабеть, предупредил эксперт, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, лето в Турции - высокий сезон, так что нельзя рассчитывать на скидки или акции. Турецкие курорты любимы не только россиянами, но и европейцами.

Что происходит в Турции на сегодняшний день для туристов

Профессор отделения сервиса кафедры маркетинга и торгового дела Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, каковы преимущества турецких курортов перед иными направлениями выездного туризма.

"Турция предлагает море и солнце по цене, сопоставимой с ценой Египта. Однако в летний период в Египте слишком жарко, как и в Эмиратах, Марокко или Тунисе. Именно поэтому российские туристы в основной массе выбирают на лето привычную Турцию, а не что-либо иное", - прежде всего сказала она.

"Что касается организации отдыха, то в Турции туристические услуги настолько отлажены и хорошо известны российским туристам, что для них эта страна выступает как определенный уровень, с которым нужно сравнивать другие курорты. Действительно, Турция предлагает очень качественный сервис. Кроме того, Турция обеспечивает комфортный доступ к морю, вход в воду, чего не хватает, к примеру, Сочи (где вход в воду с детьми возможен только на хорошо организованных пляжах)"

– Галина Дехтярь.

Стоит ли ехать в Турцию в связи с последними событиями?

Профессор РАНХиГС ожидает, что разрушительные землетрясения, произошедшие в Турции 6 февраля и месяцы афтершоков никак не повлияют на отдых на турецких курортах. "Напомню, что российские туристы ездили в Таиланд и на Шри-Ланку после рекордного цунами, причем даже тогда, когда полностью не были ликвидированы все последствия. Поэтому не стоит сомневаться в том, что россияне поедут в Турцию после землетрясений", - подчеркнула она.

При этом эксперт выразила сомнение в том, что сбудется прогноз АТОР на 30% роста турпотока из РФ в Турцию. "Приток на 30% больше прошлого года маловероятен, а прогноз, на мой взгляд, не верен. Дело в том, что сейчас отдых в Турции стал довольно дорогим, в связи с чем его целевая аудитория сузилась. Исходя из ценовой политики турецких курортов, значительного прироста отдыхающих из России ожидать не стоит", - пояснила Галина Дехтярь.

Альтернатива Турции для отдыха

Вместо Турции россияне могут отдохнуть на российских и азербайджанских курортах. "Весьма популярно в этом году побережье Каспийского моря. Очень много людей говорят о Дагестане. Еще в прошлом году мы отметили огромный всплеск путешественников именно на том направлении. Также сегодня пользуются популярностью курорты Азербайджана, которые тоже достаточно хорошо оснащены, в том числе с помощью турецких компаний. Так что у Турции есть альтернативы, и их достаточно много", - заключила профессор РАНХиГС.