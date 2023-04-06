Спрос на туры в Турцию на лето критически упал из-за подорожания

Опубликовано: 17:43, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на туры в Турцию выросли на 25%, на этом фоне бронирование отдыха из России на лето идет неактивно. Спрос на летние путевки в Турцию на 30% ниже минимального, зафиксированного в прошлом году.

Россияне не спешат бронировать туры на лето в Турцию из-за значительного роста цен, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

Весной 2023 года спрос на путевки на лето в Турцию является крайне низким. Ранее бронирование на 30% ниже показателей 2022 года, когда спрос на туры был минимальным, рассказал директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Он отметил, что летом 2023 года "нормальные цены в турецких отелях" можно найти только на май, первую половину июня. С конца июня цены на туры значительно выше, минимум на 20-25%. При этом учитывая курс валюты, фактически для российских туристов этим летом отдых будет стоить гораздо дороже.

Турция для россиян подорожала в связи с ростом курса валют, поднявшимися ценами на гостиничные услуги, авиакеросин, недостатком чартеров, а также популярностью данного направления.

Туры на лето 2023 года в Турцию могут незначительно подешеветь к концу мая, полагают в правлении РСТ. На фоне низкого спроса турецкие отели могут пойти на скидки, но рассчитывать на это не стоит - отдыхать в Турции любят не только россияне, но жители других стран.