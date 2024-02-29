Поток туристов из России в Азербайджан вырастет за три года

В ходе встречи в Баку с председателем Госагентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что сегодня поток российских туристов в Азербайджан недостаточно высок.
"Азербайджан – популярное туристическое направление среди россиян. Однако показатели по туристическим поездкам двух стран пока не вернулись к допандемийным"
– Решетников
Нарастить потоку туристов между странами поможет "дорожная карта", составленная на три года. Так, Госдума в 2024 году может принять закон, который поддержит туроператоров, предлагающих туры в соседние дружественные государства.
Также на встрече был поднят вопрос об открытии границы Азербайджана для автотранспорта - сегодня попасть в страну можно только самолетом.
"До введения ограничений половина всех поездок россиян в Азербайджан приходилась на автомобильные поездки"
– Минэкономразвития РФ