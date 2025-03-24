Поставки российских ювелирных изделий в Казахстан выросли

Россия увеличила поставки ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза. Республика активно импортирует изделия из драгоценных металлов и бижутерию.

В мае текущего года Россия нарастила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии – почти вдвое.

Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов увеличились до $12,5 млн, что в 1,5 раза превышает траты Казахстана на приобретения украшений из дальнего зарубежья.

Отмечается, что лидером по экспорту изделий является Россия, которая в мае 2025 года закрыла 60% потребностей Казахстана в импортных ювелирных изделиях, передает РИА Новости.

Помимо этого, в стоимостном выражении в сравнении с прошлогодними показателями Россия нарастила объемы в 2,5 раза. Кроме того, Казахстан активно закупает из России бижутерию.

Стоит добавить, что по данному направлению Россия увеличила экспорт в Казахстан почти в 2 раза – до $1,3 млн. И здесь она остается самым крупным экспортером с долей в 60%.