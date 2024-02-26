Посол по особым поручениям Армении покинул свой пост

Эдмон Марукян объявил об уходе с поста посла по особым поручениям. Причина такого решения – разногласия с премьером Армении

В Армении покинул свой пост посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Об этом он сам написал 29 февраля на своих страницах в соцсетях.

"Хотел бы сообщить Вам, что я подал Премьер-министру Николу Пашиняну заявление об освобождении от должности Посла по особым поручениям Республики Армения"

– Эдмон Марукян

Он напомнил, что взялся за эту работу в сложное для республики и региона время, пояснив, что больше не может оставаться на посту из-за разногласий с главой правительства.

"Однако в последнее время различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте"

– армянский дипломат

Кроме того, Эдмон Марукян заверил, что продолжит служить Армении и будет использовать международные связи, а также свои знания и опыт для защиты интересов республики.