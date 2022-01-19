Посол Израиля в Азербайджане почтил память жертв "Черного января"

Израильский посол в Азербайджане выразил слова поддержки народу Азербайджана и почтил память погибших 20 января.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своих соцсетях написал слова поддержки в адрес Азербайджана в связи с годовщиной трагедии 20 января.

Он почтил память погибших и выразил восхищение азербайджанским народом за его упорство и стойкость.

"Несмотря на горе, стойкий азербайджанский народ проявил упорство в борьбе за свободу и самоопределение. Народ Израиля в этот день, как и каждый день, рядом с народом Азербайджана"

- Джордж Дик

В своем посте он также напомнил о конфликте между Израилем и движением ХАМАС. Посол отметил, что успех Израиля в этой войне будет означать победу жизни и свободы.