Посол Израиля в Азербайджане почтил память жертв "Черного января"

Израильский посол в Азербайджане выразил слова поддержки народу Азербайджана и почтил память погибших 20 января.
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своих соцсетях написал слова поддержки в адрес Азербайджана в связи с годовщиной трагедии 20 января.
Он почтил память погибших и выразил восхищение азербайджанским народом за его упорство и стойкость.
"Несмотря на горе, стойкий азербайджанский народ проявил упорство в борьбе за свободу и самоопределение. Народ Израиля в этот день, как и каждый день, рядом с народом Азербайджана"
- Джордж Дик
В своем посте он также напомнил о конфликте между Израилем и движением ХАМАС. Посол отметил, что успех Израиля в этой войне будет означать победу жизни и свободы.
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