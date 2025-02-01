Пошлины Трампа могут снизить импорт авто из США в Грузию

Около половины автомобилей ввозятся в Грузию из США, в связи с чем введенные президентом Трампом пошлины могут негативно сказаться импорте американских машин. Об этом говорят данные Нацбанка.

Пошлины на импорт автомобилей в США, введенные президентом Дональдом Трампом, также повлияют на их ввоз из Штатов в Грузию, сообщил Нацбанк страны.

"С мая 2025 года вступил в силу тариф в размере 25% на импортируемые в США автомобили и детали. 50% автомобилей импортируется в Грузию из США. Большая часть этого импорта предназначена для реэкспорта. Реализация объявленной тарифной политики сократит импорт и доход страны от реэкспорта"

- Нацбанк Грузии

По его данным, общий импорт автомобилей из США в Грузию может снизится на 10,8%, поэтому есть вероятность, что американские машины могут быть заменены авто из других стран.

Если альтернативные поставки не смогут заменить американские, то это может привести к снижению объемов торговли автомобилями из Грузии на Южном Кавказе, заключили в Нацбанке.

Стоит отметить, что Грузия закупила в США 154 тыс автомобилей на $1,9 млрд за 2024 год, а за первый квартал текущего года – 28 тыс машин на $352 млн.