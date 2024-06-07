Пошлина за загранпаспорт в России вырастет на 20% с 1 июля

Россияне с 1 июля будут платить больше за оформление заграничного паспорта. Вырастет до 6 тыс рублей пошлина за десятилетний загранпаспорт.

В июле россиянам придется платить на 20% больше при оформлении заграничного паспорта с биометрией, соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 ноября прошлого года.

С 1 июля пошлина, которую оплачивают граждане РФ, за исключением жителей Калининградской области, при оформлении десятилетнего заграничного паспорта, вырастет до 6 тыс рублей для взрослых и до 3 тыс рублей для детей.

Пятилетний паспорт можно оформить, уплатив пошлину в 2 тыс рублей за документ для взрослого и 1 тыс рублей для детей.

Отметим, что в мае и июне россияне стали сталкиваться с изъятием загранпаспортов на границе и невозможностью вылететь. Причина кроется в ошибках, допущенных в документе. Большая часть изымаемых загранпаспортов - пятилетние паспорта «старого» образца, без биометрии.

Также этим летом для граждан РФ подорожало оформление шенгенских виз. С 11 июня за визу типа С сбор составляет 90 евро для взрослого, 45 евро для детей 6-12 лет.