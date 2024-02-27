Вестник Кавказа

Попавшему в ловушку малышу тюленя пришли на помощь в Дагестане

Каспийская нерпа
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале МЧС России
Возле Махачкалы спасли детеныша каспийской нерпы, застрявшего в рыболовной сети. Животное оказалось в ловушке на берегу Каспия.

В Дагестане помогли выбраться из рыболовной сети малышу тюленя, застрявшему на берегу Каспийского моря. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

Животное было обнаружено неподалеку от Махачкалы сотрудником местного поисково-спасательного отряда.

"Животное запуталось в рыболовной сети и не могло самостоятельно освободиться. Сотрудник ведомства разрезал оковы и выпустил детеныша в море"

– представитель МЧС

Каспийский тюлень

Каспийская нерпа (или каспийский тюлень) – самый маленький в мире вид нерп. Длина взрослой особи составляет 120-148 см, а масса – около 50-60 кг. Млекопитающее занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы.

 

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