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Полузащитник сборной Грузии решил уехать в США

Саба Лобжанидзе
© Фото: страница Саба Лобжанидзе в социальных сетях
Полузащитник сборной Грузии Саба Лобжанидзе переходит в американский клуб "Атланта Юнайтед". В минувшем сезоне хавбек выступал в чемпионате Турции.

Полузащитник сборной Грузии по футболу Саба Лобжанидзе отправился в Соединенные Штаты. Об этом пишут грузинские СМИ.

В ближайшее время 28-летний хавбек присоединится к своему новому клубу – "Атланта Юнайтед". Ожидается, что первую тренировку в составе "Атланты" Саба проведет уже на этой неделе.

Турнирная таблица

"Атланта Юнайтед" после 25 туров располагается на 7-й строчке в Восточной конференции чемпионата США. В активе команды 38 очков.

Справка

В сезоне 2022/23 Лобжанидзе успел поиграть в двух турецких клубах. За "Хатайспор" он провел 21 матч, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Полузащитник также сыграл 10 матчей за "Фатих Карагюмрюк". На его счету два гола и две голевые передачи.

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