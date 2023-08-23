Полузащитник сборной Грузии решил уехать в США

Полузащитник сборной Грузии Саба Лобжанидзе переходит в американский клуб "Атланта Юнайтед". В минувшем сезоне хавбек выступал в чемпионате Турции.
Полузащитник сборной Грузии по футболу Саба Лобжанидзе отправился в Соединенные Штаты. Об этом пишут грузинские СМИ.
В ближайшее время 28-летний хавбек присоединится к своему новому клубу – "Атланта Юнайтед". Ожидается, что первую тренировку в составе "Атланты" Саба проведет уже на этой неделе.
Турнирная таблица
"Атланта Юнайтед" после 25 туров располагается на 7-й строчке в Восточной конференции чемпионата США. В активе команды 38 очков.
Справка
В сезоне 2022/23 Лобжанидзе успел поиграть в двух турецких клубах. За "Хатайспор" он провел 21 матч, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Полузащитник также сыграл 10 матчей за "Фатих Карагюмрюк". На его счету два гола и две голевые передачи.