Полеты в Грузии на параплане разрешат только сертифицированным пилотам

Опубликовано: 15:01, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии изменили правила полетов на параплане. Летать смогут только сертифицированные пилоты в специально отведенных местах.

Парапланеристам в Грузии ужесточили правила полетов ради их же безопасности.

Пилот летательного аппарата должен быть сертифицирован, параплан и снаряжение - исправны, а полет совершаться в одном из разрешенных мест. Список таких мест установит Федерация парапланеризма Грузии совместно с Агентством воздушной навигации. Сертификаты пилотов, выданные в других странах, будут признаны действительными в Грузии.

Как рассказала грузинский вице-премьер, министр спорта Тея Цулукиани, до принятия закона, вводится временное правило по полетам. В нем впервые прописано, что вся техника должна быть исправной, а пилот - быть специалистом, уточнила министр. Кроме того, вводятся категории летательных аппаратов.

"Летательные аппараты поделены на категории. Если это двухместный параплан, знание полета требуется от пилота, у того, у кого пассажир. На нем двойная ответственность"

– Тея Цулукиани

Законопроект разработал совместно Минспорта, Минэкономики и МВД Грузии.