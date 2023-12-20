Погоня со стрельбой произошла в Ингушетии

Двое мужчин устроили стрельбу в Карабулаке. Ранены были несколько человек, один из них случайно оказался рядом с местом преступления.

Нападение на автомобилиста было совершено сегодня в Ингушетии. В результате погони преступники были задержаны, рассказали в республиканском МВД.

Все началось сегодня утром в 11.20. Неизвестные на Mercedes Benz в Карабулаке несколько раз выстрелили в "Лада Гранта", за рулем которой был житель Малгобека. Одна из пуль попала ему в руку.

Сначала стрелявшим удалось сбежать, однако в результате введенного полицией плана "Перехват" спустя почти полчаса их авто увидели у поста ДПС на въезде в Нестеровское.

"На требование сотрудника полиции остановиться водитель автомобиля резко увеличил скорость и попытался скрыться. При этом лица, находившиеся в машине, произвели несколько выстрелов в стражей порядка"

– министерство

В ответ стражи порядка также выстрелили в иномарку, ранив пассажира. Она проехала еще полкилометра, врезалась в Volkswagen Polo и остановилась. Преступники пытались сбежать, но не смогли – их задержали полицейские.

Ранение получил еще один человек. Во время операции он случайно оказался поблизости.

В "Мерседесе" нашли переделанный боевой травматический пистолет и различные патроны, палки из резины, балаклавы, ножи, светошумовую гранату и две рации.

"Также один из правонарушителей указал местонахождение полуавтоматического гладкоствольного карабина "Сайга", который они успели спрятать перед задержанием. Он также изъят"

– МВД