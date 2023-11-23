Погода на Новый год в Узбекистане: будет ли снег?

Новогодняя ночь в Узбекистане будет относительно прохладной. Подробный прогноз погоды опубликовал Узгидромет.
По данным синоптиков, завтра по всей стране осадков не выпадет, только в горах может пройти небольшой снег.
Ночная температура упадет до 0-5 градусов ниже нуля, в северной части страны до 9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 2-7 градусов выше нуля.
В погодном ведомстве добавили, что с 30 декабря по 1 января по всей стране не будет осадков, правда, кое-где придут туманы.
"В этом году, как это часто бывает, жители Узбекистана будут встречать новогодние праздники без снега"
– Узгидромет
Ночи останутся морозными, но днем начнет ощущаться потепление. В итоге к первому дню 2024 года дневная температура дойдет до 13 градусов тепла.