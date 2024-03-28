Погибших детей в "Крокусе" стало больше

Увеличилось число погибших детей во время теракта в "Крокус сити холле". По обновленным данным во время атаки погибли шестеро несовершеннолетних.

Стало известно, что погибших несовершеннолетних граждан в теракте в "Крокус сити холл" стало больше. Таким образом, количество достигло шести человек. Уточненную информацию озвучила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Ранее власти сообщали о пяти погибших несовершеннолетних во время террористической атаки.

"На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные"

- Мария Львова-Белова

Теракт в здании концертного зала стал самым масштабным за последние 20 лет. Во время атаки и последующего пожара погибли 144 человека и полтысячи числятся пострадавшими.