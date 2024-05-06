Поезда под Волгоградом пошли по одному пути

Волгоградские железнодорожники оперативно восстановили движение поездов открыто на месте схода вагонов на станции Котлубань под Волгоградом, где минувшей ночью сошли с рельсов вагоны товарного поезда, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
"В 5:10 (мск) движение поездов на станции Котлубань, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам"
- пресс-служба Приволжской железной дороги
В первую очередь железнодорожники отправили два задержанных пассажирских поезда, следовавших из Волгограда в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Волгоград, передает "Интерфакс".
Также спасатели потушили возгорание одной из цистерн с дизтопливом, вспыхнувшей после схода с рельсов, добавили в пресс-службе ПривЖД.
Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают следователи, которые устанавливают причины произошедшего, дорожные службы продолжают восстанавливать пути.