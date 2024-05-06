Под Волгоградом сошла с рельсов часть вагонов грузового состава

Минувшей ночью в Волгоградской области случилось чрезвычайное происшествие: сошли с рельсов несколько вагонов грузового состава: как сообщили железнодорожники, это произошло из-за вмешательства посторонних, подробности не раскрываются.

Прошедшей ночью на станции Котлубань в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц сошли с рельсов несколько вагонов в составе грузового поезда, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

"Сегодня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда"

- пресс-служба Приволжской железной дороги

Подробности происшествия в сообщении не указываются, однако по предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас этот участок железной дороги закрыт для движения всех видов поездов, в том числе пассажирских – в пресс-службе уже предупредили о их задержках.

На место происшествия уже направлены восстановительные поезда со станций поблизости, они займутся восстановлением путей после чрезвычайного происшествия. Сколько времени дорожным службам понадобится для устранения последствий, не сообщается.