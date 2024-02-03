Поезда из Крыма и в Крым опаздывают на 4-8 часов

Минувшей ночью на 8 часов закрывался Крымский мост. Это сказалось на движении поездов, сегодня они идут с опозданием в несколько часов.
Ночная приостановка транспортного движения по Крымскому мосту привело к задержке в пути поездов дальнего следования, информирует региональный ж/д оператор "Гранд Сервис Экспресс".
"Движение поездов по Крымскому мосту открыто, несколько поездов следуют с опозданием"
– оператор
Из Крыма с опозданием в несколько часов идут поезда:
- No068 Симферополь-Москва - 8 часов;
- No426 Симферополь-Кисловодск - более чем на 5 часов;
- No174 Евпатория-Москва - на 5 часов;
- No092 Севастополь-Москва - более чем на 4 часа.
В обратном направлении опаздывают пять составов, отставание от расписания следующее:
- No316 Адлер-Симферополь - более 7 часов;
- No092 Москва-Севастополь - 6 часов;
- No173 Москва-Евпатория - более 5 часов;
- No425 Кисловодск-Симферополь - более 5 часов;
- No028 Москва - Симферополь - менее 3 часов.
В пути отставание может отчасти сократиться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".