Поезда из Крыма и в Крым опаздывают на 4-8 часов

Минувшей ночью на 8 часов закрывался Крымский мост. Это сказалось на движении поездов, сегодня они идут с опозданием в несколько часов.

Ночная приостановка транспортного движения по Крымскому мосту привело к задержке в пути поездов дальнего следования, информирует региональный ж/д оператор "Гранд Сервис Экспресс".

"Движение поездов по Крымскому мосту открыто, несколько поездов следуют с опозданием"

– оператор

Из Крыма с опозданием в несколько часов идут поезда:

No068 Симферополь-Москва - 8 часов;

No426 Симферополь-Кисловодск - более чем на 5 часов;

No174 Евпатория-Москва - на 5 часов;

No092 Севастополь-Москва - более чем на 4 часа.

В обратном направлении опаздывают пять составов, отставание от расписания следующее:

No316 Адлер-Симферополь - более 7 часов;

No092 Москва-Севастополь - 6 часов;

No173 Москва-Евпатория - более 5 часов;

No425 Кисловодск-Симферополь - более 5 часов;

No028 Москва - Симферополь - менее 3 часов.

В пути отставание может отчасти сократиться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".