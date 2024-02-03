Вестник Кавказа

Поезда из Крыма и в Крым опаздывают на 4-8 часов

Поезда из Крыма и в Крым опаздывают на 4-8 часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на 8 часов закрывался Крымский мост. Это сказалось на движении поездов, сегодня они идут с опозданием в несколько часов.

Ночная приостановка транспортного движения по Крымскому мосту привело к задержке в пути поездов дальнего следования, информирует региональный ж/д оператор "Гранд Сервис Экспресс".

"Движение поездов по Крымскому мосту открыто, несколько поездов следуют с опозданием"

– оператор

Из Крыма с опозданием в несколько часов идут поезда:

  • No068 Симферополь-Москва - 8 часов;
  • No426 Симферополь-Кисловодск - более чем на 5 часов;
  • No174 Евпатория-Москва - на 5 часов;
  • No092 Севастополь-Москва - более чем на 4 часа.

В обратном направлении опаздывают пять составов, отставание от расписания следующее:

  • No316 Адлер-Симферополь - более 7 часов;
  • No092 Москва-Севастополь - 6 часов;
  • No173 Москва-Евпатория - более 5 часов;
  • No425 Кисловодск-Симферополь - более 5 часов;
  • No028 Москва - Симферополь - менее 3 часов.

В пути отставание может отчасти сократиться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".

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