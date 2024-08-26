Вестник Кавказа

Поезд "Жемчужина Кавказа" стартует в мае из Тюмени

Поезд "Жемчужина Кавказа" стартует в мае из Тюмени
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" отправится в путешествие по Кавказу из Тюмени 8 мая. По пути на Кавказ к нему смогут присоединиться жители Тюмени, откуда он и отправляется, а также Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Сибиряки смогут побывать на Кавказе на туристическом поезде "Жемчужина Кавказа", рассказали в РЖД.

Состав стартует из Тюмени и через Екатеринбург, Челябинск и Самару, жители которых тоже смогут присоединиться к нему, доедет на Кавказ. Там путешествие начнется с посещения Карачаево-Черкесии (Черкесск), затем поезд поедет в Нальчик (Кабардино-Балкария), Грозный (Чечня) и Дербент (Дагестан), после чего двинется в обратный путь.

В рамках одной поездки туристы побывают на побережье Каспия, курортах Домбае и Архызе, озере в горах Тубанлы-Кель, в Тебердинском заповеднике, на горе Эльбрус, в цитадели Нарын-Кала в Дербента или в Сулакском каньоне в Дагестане.

Рейс стартует 8 мая. В РЖД подчеркивают, что он будет выполнен только один раз.

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