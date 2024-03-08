Поджигателей новогодней елки наказали в Буйнакске

В Буйнакске вынесли приговор двух местным жителям. Их обвиняли в поджоге новогодней елки. Их приговорили к уголовным наказаниям.

Двух жителей дагестанского Буйнакска осудили за поджог новогодней елки, сообщает пресс-служба Буйнакского городского суда.

В декабре 2023 года двое мужчин бросили коктейль Молотова под елку, которая была установлена на центральной площади города. Поджечь дерево им не удалось, так как другие люди успели потушить возгорание.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ. Их обвинили в покушении на умышленное причинение чужого имущества.

Оба поджигателя осуждены на 1,6 и 1,3 лет лишения свободы условно.