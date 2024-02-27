Перестрелка в Буйнакске: есть погибший и раненые

Стрельба произошла накануне вечером в Буйнакске. Местный житель открыл огонь по своим давним неприятелям. В результате погиб один человек.

Убийство совершил накануне 8 марта житель Дагестана и стал фигурантом уголовного дела. Подробности рассказали в управлении СКР по республике.

41-летний житель Буйнакска обвиняется в убийстве, а также в покушении на убийство двух или более человек.

"По данным следствия, 7 марта 2024 года около 19 часов перед воротами домовладения, расположенного по улице Салаватова в г. Буйнакске, между 5 местными жителями на почве ранее сложившихся неприязненных отношений возник конфликт"

– СУ СКР по Дагестану

Ссора разгоралась, и в итоге один из ее участников выстрелил из охотничьего карабина, который был у него с собой, в трех оппонентов.

Все трое были ранены. Была вызвана "скорая" помощь. Врачи повезли пострадавших в больницу. По дороге один из них умер. Двое других получили медпомощь.

Стрелок задержан. Мера пресечения пока не выбрана, но это произойдет в ближайшее время.