Подземный переход погубил россиянку в Тбилиси

Российская туристка стала жертвой несчастного случая в Тбилиси. Молодая девушка упала в подземный переход, расположенный в центре грузинской столицы.

Жительница Москвы Арина Г., приехавшая в столицу Грузии с туристическими целями, совершала променад по ночному городу с подругой. Барышни веселились, фотографировались, распевая культовый советский хит "В последний раз". Внезапно Арина оступилась и упала на лестницу подземного перехода, расположенного на одной из площадей в центре Тбилиси. Приехавшие к месту происшествия сотрудники медицинской службы забрали москвичку в больницу, врачи констатировали тяжелую травму головы. Несмотря на старания врачей, пострадавшая скончалась.

В Грузию вылетели родители погибшей россиянки. Сообщается, что на месте трагического инцидента возник стихийный мемориал с цветами и плакатами, пишет SHOT.