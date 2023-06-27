Подтопления в КБР: улицы и дворы залило дождями

Сильные ливни, о которых заранее предупреждали синоптики, вызвали небольшие наводнения в Кабардино-Балкарии. Фото с места событий опубликовал глава региона Казбек Коков.
В ряде сел Кабардино-Балкарии из-за ливней произошли подтопления улиц, сообщил глава республики Казбек Коков.
По его словам, кое-где на дорогах и во дворах возникли наносы.
Одно из таких сел - Жанхотеко (Баксанский район). Там мощный дождь подтопил несколько улиц. В данный момент в населенном пункте специалисты расчищают дороги и дворы. Из подвалов выкачивают воду.
"Принято решение о проработке проекта строительства водоотводящих каналов с тем, чтобы в будущем минимизировать риски возникновения подобных последствий"
– Казбек Коков