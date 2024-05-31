Подросток утонул в пруду в Дагестане

В дагестанском селе мальчику утонул в пруду, ему было 13 лет. Следственный комитет и прокуратура начали проверку, устанавливаются все обстоятельства.

В Дагестане началась доследственная проверка по факту гибели подростка в селе Халимбекаул Буйнакского района, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что мальчику было всего 13 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также опрашивают очевидцев.

Кроме того, проверку начала и прокуратура Дагестана, которая даст оценку соблюдению требования законодательства о безопасности на водных объектах.