Подростки разбились насмерть в ДТП на Кубани

Трагедия произошла накануне днем в Апшеронском районе. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних – юношам было по 14 лет. Машина под управлением молодого человека без прав разбилась вдребезги.

Автокатастрофа случилась в среду днем в Апшеронском районе, о ней сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Местом аварии стал 28-й километр трассы между Белореченском и Апшеронском. Примерно в три часа дня по дороге ехала "Дэу Нексия". За рулем легковушки был 18-летний житель района. В какой-то момент он потерял управление, и машина съехала с дороги. Затем она опрокинулась и врезалась в ЛЭП, получив серьезные повреждения.

"В результате ДТП скончались двое несовершеннолетних пассажиров – мальчики 14 лет"

– ГАИ

Бывший за рулем парень и третий пассажир, также подросток 15 лет, получили травмы, они госпитализированы.

Стражи порядка выяснили, что водитель сел за руль, не имея водительских прав.